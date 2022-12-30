جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

كتبت ـ رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقه الدولى، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدورف على طائرة إير كايرو، اشتبه مينا نصرى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب ألمانى الجنسية من أصل مصرى قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن ومحمد صبحى تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالباسط مأمور الجمرك ومحمود صبرى رئيس القسم بفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 61 شريطا بإجمالى 603 أقراص مخدرة مصنوعة من مادة الأفيون و24 أمبولا من مادة مخدرة و2 زجاجة زيت يشتبه أن تكون من مخدر الماريجوانا.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات أحمد فتحى، ومحمود عبدالباسط بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 40 لسنة 2022 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.







