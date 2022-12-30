مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة دولية بينها 5 قادمة من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 15 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.
وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم وصول 4 رحلات من المطارات الالمانية، و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من بولندا، ورحلة من هولندا، ورحلة من التشيك، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلي أرض المهبط حتي فنادق الإقامة.
وشهدت صالات الوصول والسفر بمطاري الغردقة ومرسى علم تعليق زينة العام الجديد المضيئة لاستقبال الوفود السياحية التي وصلت للاحتفال بالعام الجديد علي شواطئ مدينة الغردقة، حيث تقدم السلطات المختصة للزائرين الوفود وقبعات بابا نويل عند وصولهم الي المطار تزامنا مع احتفالات رأس السنة.
وتشهد الشوارع خاصة القريبة من المنتجعات والفنادق السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية بشكل عام، انتشارا كبيرا لاستعدادات الاحتفال بالعام الجديد، ومنها إضاءات العام الجديد، وكذلك لوحات مضيئة لشجرة الميلاد وبابا نويل على أغلب واجهات الفنادق المختلفة بالغردقة، وذلك لإسعاد السياح حول العالم والذين يفضلون الاحتفال برأس السنة فى البحر الأحمر.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة دولية بينها 5 قادمة من بولنداالجمعة، 30 ديسمبر 2022 10:50 ص
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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 15 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.
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