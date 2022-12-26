اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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تونس تعلن ضبط شبكة للإتجار والتنقيب عن الآثار

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:20 م
تونس تعلن ضبط شبكة للإتجار والتنقيب عن الآثار الحرس الوطنى التونسى
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، ضبط شبكة تنشط في مجال الإتجار والتنقيب عن الآثار، وذلك في إطار التصدي لظاهرة النبش على الكنوز والإتجار بالقطع الأثرية.


وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم - إن فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد تمكنت من الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار والتنقيب عن الآثار بناحية السبالة سيدي بوزيد.


وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص ضالعين في الشبكة، وحجز جهاز معد للكشف عن المعادن والتنقيب عن الآثار، و50 قطعة صغيرة الحجم من الحجارة يشتبه في كونها أثرية.


تونس

الحرس الوطني التونسي

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