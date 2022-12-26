تونس تعلن ضبط شبكة للإتجار والتنقيب عن الآثار

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، ضبط شبكة تنشط في مجال الإتجار والتنقيب عن الآثار، وذلك في إطار التصدي لظاهرة النبش على الكنوز والإتجار بالقطع الأثرية.



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم - إن فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد تمكنت من الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار والتنقيب عن الآثار بناحية السبالة سيدي بوزيد.



وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص ضالعين في الشبكة، وحجز جهاز معد للكشف عن المعادن والتنقيب عن الآثار، و50 قطعة صغيرة الحجم من الحجارة يشتبه في كونها أثرية.