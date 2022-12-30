ترامب يلمح لترشحه للرئاسة 2024 عن حزب ثالث عبر منصته للسوشيال ميديا

كتبت ريم عبد الحميد

نشر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على منصته للسوشيال ميديا تروث سوشيال، مقالا يحثه على ضرورة الترشح للرئاسة عن حزب ثالث لو أخفق الجمهوريون فى منحه ترشيح الحزب فى الانتخابات القادمة فى 2024.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، نشر ترامب، الذى أعلن الشهر الماضى ترشحه فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى لاختيار مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة لعام 2024، المقال المنشور فى مجلة العظمة الأمريكية اليمنية، ويشبّه المقال ترشح ترامب عن حزب ثالث بترشح ثيدور روزفلت فى عام 1912 الذى قسمت حملته تصويت الجمهوريين وأدت إلى هزيمة ويليام هوارد تافت على يد وودرو ويلسون.

وقال كاتب الافتتاحية دان جلينتر، إن العواقب الحتمية لترشح ترامب عن حزب ثالث ستستلم الانتخابات القادمة للمرشح الديمقراطى.

وأشار إلى أن النتيجة ستكون مبررة لمعاقبة الجمهوريين على رفضهم لترامب فى حال خسارته ترشيح الحزب لصالح مرشح آخر.

وأشار الكاتب إلى أن لجنة الحزب الجمهورى يمكن أن تتظاهر بأن ترامب لم يعد محبوبا من قبل القاعدة الشعبية، وأنه لم يحشد الحلفاء فى أى مكان يذهب إليه. إلا أننى لست مقتنعا بذلك، تحدثوا إلى الناخبين الجمهوريين فى كل مكان خارج دائرة المسئولين، ومن الواضح أنه، أى ترامب، يحظى بإعجاب هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أمريكيين عاديين.، مضيفا أنه لا يوجد نية لدعم حزب جمهورى يتجاهل رغبات ناخبيه.

وتقول إندبندنت إن استطلاعات الرأى الأخيرة تشير إلى أن ترامب يفقد شعبيته بين الجمهوريين وأن حاكم فلوريدا رون ديسانتس يظهر كأفضل خيار لأغلب من يعرفون أنفسهم بأنهم جمهوريين.