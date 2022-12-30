اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخالفات وتصرف فى دقيق مدعم خلال حملة تموينية على مخابز الدقهلية‎‎

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:42 م
ضبط مخالفات وتصرف فى دقيق مدعم خلال حملة تموينية على مخابز الدقهلية‎‎ جانب من الجولة التفقدية
الدقهلية ــ محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تفتيشية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي عدد من المخابز في نطاق مدن "دكرنس، منية النصر، ميت سلسيل، المنزلة".
 
 تأتي هذه الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير المنظومة التموينية، ولا سيما سير منظومة الخبز وتشديد الرقابة بما يضمن رفع جودة الخبز المعروض للمواطنين.
 
وقاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، الحملة علي عدد من المخابز، يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.
 
 أسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 محاضر نقص وزن بمقدار من 10 جرامات، 19 جراما، عدد 4 محاضر تصرف في إجمالى 34 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، عدد 1 محضر تجميع بطاقات تموينية، عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتشديد الرقابة التموينية بما يضمن قيامها بالدور الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية والتعامل بكل حسم حيال المخالفين.
 
أثناء مراجعة مواصفات الخبز
أثناء مراجعة مواصفات الخبز

التأكد من مواصفات الخبز
التأكد من مواصفات الخبز

التأكد من مواصفات رغيف الخبز
التأكد من مواصفات رغيف الخبز

تجميع بطاقات بالمخالفات
تجميع بطاقات بالمخالفات

حمله تموينية فجر اليوم علي المخابز
حمله تموينية فجر اليوم علي المخابز

وكيل وزارة التموين بالدقهلية
وكيل وزارة التموين بالدقهلية

وكيل وزارة التموين في أحد المخابز
وكيل وزارة التموين في أحد المخابز
 
 
 

مديرية التموين

تموين الدقهلية

حملات تموينية

تحرير محاضر تموينية

مخابز مدعمه

الخبز المدعم

دقيق مدعم

توقف الإنتاج

الأوزان القانونيه

رغيف الخبز

رغيف العيش المدعم

مدن الدقهلية

التفتيش علي المخابز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة