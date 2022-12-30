ضبط مخالفات وتصرف فى دقيق مدعم خلال حملة تموينية على مخابز الدقهلية‎‎

الدقهلية ــ محمد الحبشى

شنت مديرية التموين ب الدقهلية حملة تفتيشية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي عدد من المخابز في نطاق مدن "دكرنس، منية النصر، ميت سلسيل، المنزلة".

تأتي هذه الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير المنظومة التموينية، ولا سيما سير منظومة الخبز وتشديد الرقابة بما يضمن رفع جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وقاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، الحملة علي عدد من المخابز، يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 محاضر نقص وزن بمقدار من 10 جرامات، 19 جراما، عدد 4 محاضر تصرف في إجمالى 34 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، عدد 1 محضر تجميع بطاقات تموينية، عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتشديد الرقابة التموينية بما يضمن قيامها بالدور الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية والتعامل بكل حسم حيال المخالفين.