اليوم السابع
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"بلومبرج": واشنطن تبحث تزويد كييف بمدرّعات "برادلى"

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:00 ص
"بلومبرج": واشنطن تبحث تزويد كييف بمدرّعات "برادلى" الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادرها أن واشنطن تبحث تزويد نظام كييف بعربات "برادلي" المدرعة، في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية.

يشار إلى أنه في 21 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن عن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل نظام الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".

وفي السياق ذاته، كشف "البنك الوطني" الأوكراني يوم أمس، عن حجم المساعدات التي قدّمها الشركاء الغربيون لنظام كييف أو التي وعدوا بتقديمها خلال عام 2022، وبلغت 120 مليار دولار.

وجاء في تقرير "البنك الوطني" حول الاستقرار المالي: "بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدّمة من الشركاء قد تجاوز 120 مليار دولار".


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حرب روسيا واوكرانيا

أنتونى بلينكن

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