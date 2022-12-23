اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:55 م
أكرم القصاص
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البنتاجون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام باتريوت على أراضي أمريكا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:02 م
البنتاجون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام باتريوت على أراضي أمريكا نظام باتريوت
أ ش أ

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يبحث البنتاجون الأمريكي تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في قاعدة عسكرية على أراضي الولايات المتحدة .

ونقلت مجلة بولتيكيو في نسختها الأمريكية عن مسؤولي في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن الوزارة تدرس ما إذا كانت ستجري كل أو جزء من التدريب في الولايات المتحدة أو إقامة التدريب في قاعدة أمريكية في دولة أوروبية.

وأشارت المجلة إلى أنه منذ الحرب الروسية في فبراير، تدربت القوات المسلحة الأوكرانية على مجموعة من أنظمة الأسلحة المختلفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك أنظمة هيمارس الصاروخية ، في أوروبا الشرقية وألمانيا والمملكة المتحدة. ولكن حتى هذه اللحظة، لم يتم عقد أي من الدورات التدريبية في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، فإن الأخبار التي تفيد بأن وزارة الدفاع تدرس إجراء التدريب على أرضها تأتي بعد يوم من تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه سيتم توفير بطارية باتريوت واحدة - وهي نظام دفاع جوي متطور مصمم لإطلاق النار لإسقاط الصواريخ والطائرات القادمة - لأوكرانيا للمساعدة في الدفاع ضد الضربات الروسية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق أن أنظمة باتريوت قد أُدرجت في الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الجيش الأوكراني سيتقن استعمال صواريخ باتريوت بسرعة.

 


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