المفتى: علينا التخلص من السلبيات.. والرسول نشر الأمل فى أصعب الظروف

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر الأمل والمستقبل المزهر المستقر المعطاء عند الناس، ويبشر بأن هذا الدين سينطلق إلى الآفاق، مع أنه كان فى أحلك الظروف وأكثر الناس همًا.
وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمل والعمل قرينان، ولاينفك أحدهما عن الآخر، ونحن نحتاج إلى أن نستبشر ويكون لدينا أمل حقيقي.
وأوضح الدكتور شوقى علام أن الإنسان لابد ألا ييأس أمام قدرة الله ورحمته التي وسعت كل شيء، ومهما تعرض لأوجاع ووقع فى الذنوب والمعاصي فعليه أن يثق في رحمه الله لأنها من صفاته، وعندما يصل الإنسان إلى درجة اليأس يجب أن يعلم بأن هناك خللاً جسيمًا أحل به.
واستكمل أن القرآن الكريم يحبب إلينا فكرة الأمل والاستبشار، ونتخلص من السلبيات بالندم على ما فات والتوبة والعزم على الاستغفار الذي يلمس القلوب ويتيح حالة من الإيجابية.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، هنأ جميع المواطنين في مصر وفي العالم أجمع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسي والحكومة المصرية ببداية العام الجديد وأن يكون عاما مليئا بالخير واليمن والبركة.
أكد شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن النقد البناء هو الوسيلة الحقيقة للارتقاء الفكري والإنساني.
وتابع: أن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان ينشر الأمل بين الناس، كما أن سيدنا محمد كان ينشر الأمل في أحلك الظروف، وكان يحث الصحابة على التمسك بالأمل وتأكيده له أن الإسلام سينتشر في كافة بقاع الدنيا.
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