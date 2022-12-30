الكرملين: سقوط صاروخ أوكرانى فى بيلاروسيا يثير قلقنا

وأضاف بيسكوف -حسبما افادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن الجيشين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتم التنسيق بينهم بشأن أي تطورات.

يُشار إلى أن الدفاعات الجوية البيلاروسية أسقطت، أمس صاروخًا من طراز (S-300) تم إطلاقه من أوكرانيا، وسقط حطام الصاروخ بالقرب من قرية جورباخا في منطقة بريست .