الكرملين: سقوط صاروخ أوكرانى فى بيلاروسيا يثير قلقنا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن سقوط صاروخ أوكرانى على الأراضى البيلاروسية يثير قلق موسكو البالغ .
وأضاف بيسكوف -حسبما افادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن الجيشين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتم التنسيق بينهم بشأن أي تطورات.
يُشار إلى أن الدفاعات الجوية البيلاروسية أسقطت، أمس صاروخًا من طراز (S-300) تم إطلاقه من أوكرانيا، وسقط حطام الصاروخ بالقرب من قرية جورباخا في منطقة بريست .
وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، بأن مجموعة من المختصين من لجنة التحقيقات ووزارتي الدفاع والداخلية، يعملون في مكان الحادث لتحديد أسباب السقوط بإيعاز من الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو.
وأشارت إلى وجود فرضيتين لما حدث، إما انطلاق الصاروخ إلى الأراضي البيلاروسية، على غرار الحادث الأخير في بولندا عندما اتجه صاروخ بالاتجاه الخطأ، أو إسقاط الصاروخ من قبل منظومات الدفاع الجوي البيلاروسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة