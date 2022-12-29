وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، بأن مجموعة من المختصين من لجنة التحقيقات ووزارتي الدفاع والداخلية، يعملون في مكان الحادث لتحديد أسباب السقوط بإيعاز من الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو. 

وأشارت إلى وجود فرضيتين لما حدث، إما انطلاق الصاروخ إلى الأراضي البيلاروسية، على غرار الحادث الأخير في بولندا عندما اتجه صاروخ بالاتجاه الخطأ، أو إسقاط الصاروخ من قبل منظومات الدفاع الجوي البيلاروسية. 