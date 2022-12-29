الضرائب: نقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكترونى

كتب أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني ، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف اعتبارًا من 15 يناير 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأشار مختار توفيق إلى أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية ، شركة أليس للحلول المتكاملة، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات ، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية) ، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي: https://pos.eta.gov.eg/

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي: eReceipt.hd@eta.gov.eg