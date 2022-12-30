الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين هددا بتفجير محطة القطارات فى باريس

كتب محمد جمال

أفادت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، اعتقلت مواطنا فرنسيا وآخر تونسيا ادعى أنه ليبى، بسبب تهديدهما بتفجير محطة قطارات العاصمة باريس، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وكشف مصدر لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية أن شخصين بلا مأوى اعتقلا وبحوزتهما 9 زجاجات غاز في مونبارناس بباريس.

وقالت الصحيفة: "وفقا لمعلوماتنا، تم اعتقال إريك وهو فرنسي يبلغ من العمر 51 عاما، وعبد الواحد 29 عاما ويدعي أنه ليبي ولكن يبدو أنه تونسي، حوالي الساعة 7:45 صباحا من قبل الشرطة وهم يصرخون بأنهم سيفجرون كل شيء من حولهم".

وذكرت أنها اقتيدا إلى مركز الشرطة حيث كررا نفس التهديدات، مشيرة إلى أن أحدها كان في حالة سكر شديد.

وأوضحت أنه تم إجراء تفتيش أمني سرى فى المحطة، كما تم إرسال خبراء إزالة الألغام من المختبر المركزي لمقر الشرطة، حيث عثرت الشرطة في حقيبتهم على تسع اسطوانات غاز، وكلها ممتلئة ولكنها وصفت بأنها "غير ضارة".

وأفادت "لوفيجارو" بأن المشتبه به الفرنسى معروف بتاريخه الإجرامى الذي لم يتم تحديد طبيعته، بينما لم يظهر التونسي بشكل مسبق حتى الآن في أي رادار للشرطة.

وتأتي هذه الاعتقالات عشية رأس السنة الجديدة، فى وقت حساس للغاية عندما يتم تعبئة الشرطة بأقصى طاقتها لمواجهة التهديد الإرهابي.

هذا، وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، طلب من محافظ الشرطة، لوران نونيز، تعزيز الأمن على الفور في جميع المراكز.