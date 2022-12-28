فرنسا تدعم الأسر الفقيرة بـ300 يورو لشراء دراجة كهربائية

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الفرنسية ، دعم عدد من الأسر المنخفضة الدخل والفقيرة لشراء دراجة كهربائية لتكون في متناول المزيد من الأسر عام 2023.

وأوضحت وزارة التحول البيئي في بيان لها: لدعم عدد أكبر من الفرنسيين من أجل شراء الدراجات، سيتم رفع شروط الأهلية ، اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، لتغطية 50٪ من الأسر الأكثر تواضعًا.

وسيتم زيادة حد الأهلية للحصول على هذه المكافأة عند شراء دراجة ، والتي يمكن أن تصل إلى 300 يورو ، إلى الدخل الضريبي المرجعي للسهم الواحد أقل من 14089 يورو، مقابل 13489 يورو حاليًا، وفقًا للمصدر نفسه.

كما سيتم أيضًا تمديد شروط منح المكافأة المعززة البالغة 400 يورو ، والمخصصة للأشخاص المعرضين للخطر والمعاقين ، في العام المقبل، مع زيادة حد الدخل الضريبي المرجعي للسهم من 6300 إلى 6358 يورو.

من جانبه قال وزير النقل: إن الدراجة هي حل حقيقي للتنقل في رحلات قصيرة دون تلويث وتساهم بشكل كامل في التحول البيئي، ويجب أن يكون هذا الانتقال متاحًا لجميع الفرنسيين، وهذا هو السبب في أننا قررنا تمديد مساعدات الشراء هذه طوال عام 2023 ، لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض.