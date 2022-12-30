اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة المياه بالقاهرة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:00 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة المياه بالقاهرة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2161 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، على:
 
الاشتراكات والميزة التأمينية
الاشتراكات والميزة التأمينية

سنوات التقاعد
سنوات التقاعد

صندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
صندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
 
 
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 

الرقابة المالية

شركة مياه الشرب

مياه الشرب بالقاهرة

القاهرة الكبرى



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