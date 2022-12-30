التعليم العالى: زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية

كتب محمد صبحى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، وذلك لمداهمة الكيانات الوهمية على مستوى المحافظات.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزارة لن تترك الطلاب فريسة الكيانات الوهمية التى توهم الطلاب بالالتحاق بها وهى غير معتمدة ولم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة العملية التعليمية.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى إلى أن هناك 176 معهدًا خاصًا على مستوى الجمهورية، و44 معهدًا حكوميًا، يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها عام 2015، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيرًا إلى صدور 189 قرارًا وزاريًا بإغلاق كيانات وهمية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.