

وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لضمان حرية وسلمية وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



يشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحدد موقف كوريا الجنوبية حيال توسيع التعاون الأمني، بما في ذلك الجبهة الاقتصادية مثل سلاسل الإمداد ومواجهة قضايا مثل التغير المناخي.



وبحسب الاستراتيجية، ستعزز كوريا الجنوبية، في تلك النقاط الثلاث، علاقاتها مع الدول التي تتشارك معها قيمها العالمية مثل الحرية والديمقراطية.