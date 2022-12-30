الإسكندرية تشهد أمطار متوسطة بنسبة 40% بمناطق متفرقة

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية ، فى تلك الأيام أجواء غير مستقرة فى حالة الطقس، فى ظل ما تتعرض له من "نوة رأس السنة"، والتى تواكب الاحتفال بالعام الجديد عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة غدا السبت أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، هطول أمطار متوسطة الى غزيرة، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة التى تضرب الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.

وشهدت المحافظة هطول الأمطار المتوسطة على وسط الإسكندرية، ووصلت الى غزيرة شرقا، وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعمال تصريف مياه الأمطار ،وأكدت الشركة على أن الأمطار لم تتسبب فى أى تجمعات للمياه و الشوارع الرئيسية تشهد سيولة مرورية .

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار و بعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار الى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.