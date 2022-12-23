وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

كتب على عبد الرحمن

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل ابراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد العباسي بمدينة بور سعيد بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، واللواء يوسف شاهين مستشار المحافظ، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف فتحي مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز بعنوان: "محاسبة النفس .. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها".

وعقب الصلاة شهد وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، توزيع الدفعة (السابعة) من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن ؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه (8 أطنان) من لحوم صكوك الأوقاف بمحافظة بورسعيد حتى الآن، وذلك بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، ومحمد فرج مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن مشاركة الوزارة لأبناء محافظة بورسعيد احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف لها دور رائد في مجال الحماية الاجتماعية حيث يتم توزيع ( 20 ) طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 801 ) طن من اللحوم حتى الآن، كما تم توفير مليون شنطة غذائية من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المقبل تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم ، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام ، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلًا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا هو وقت التلاحم والتكافل والتضافر بين أبناء هذا الوطن في العطاء والفداء والتضحية.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة في مجال البرامج الاجتماعية، مشيدًا بمشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، الذي تنفذه وزارة الأوقاف على أتم وجه وأكمله، وبجودة اللحوم ومستوى الدقة في التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.