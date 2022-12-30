اعترافات لص الشقق السكنية فى مدينة نصر: بسرق بأسلوب التسلق

اعترف المتهم بسرقة الشقق السكنية فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة، أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، بإرتكابه 3 جرائم سابقة بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.. باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه، واتهم فى ذلك شقيق حارس العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه فى شراء دراجة نارية وهاتفى محمول وبعض المتطلبات الشخصية..وتم بارشاده ضبط هاتفى المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.