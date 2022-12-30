ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية فى الفلبين لـ41 شخصا

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل خمس إصابات أخرى.

وأشارت القناة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات الناجمة عن انفجارات الألعاب النارية ارتفع بنسبة 52 في المائة مقارنة بما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.