ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية فى الفلبين لـ41 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية فى البلاد إلى 41 شخصا.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل خمس إصابات أخرى.
وأشارت القناة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات الناجمة عن انفجارات الألعاب النارية ارتفع بنسبة 52 في المائة مقارنة بما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أعلن مكتب الدفاع المدنى فى الفلبين اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 44 شخصا على الأقل.
من جانبه، أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين بأن الأمطار أسفرت عن إصابة 12 شخصا، كما تسببت في إلحاق أضرار بنحو 4500 منزل وإتلاف نحو 7 آلاف هكتار من المحاصيل، بالإضافة إلى إجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مراكز الإجلاء.
يشار إلى أنه في كل عام، يضرب حوالي 20 إعصارا وعاصفة الفلبين.. وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.
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