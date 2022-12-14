الصحة الفلبينية: الزيادة في حالات الإصابة بكورونا لا تدعو إلى القلق

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أكدت وزراة الصحة الفلبينية، الثلاثاء، أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد لا تدعو إلى القلق.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - أن جميع المناطق تحت تصنيف الحالات منخفضة الخطورة، ومازالت معدلات الدخول إلى المستشفيات تحت السيطرة.

وأشارت القناة إلى أنه - خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبرالجاري - سجلت الفلبين 8 آلاف و292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى بنسبة 7 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وحتى أمس، سجلت الفلبين 18 ألفا و355 حالة نشطة من فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.