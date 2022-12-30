ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 46 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، التي اجتاحت 22 بلدة ومدينة في الفلبين خلال موسم عيد الميلاد المجيد، إلى 46 حالة وفاة و12 مصابا.

وذكر مكتب الدفاع المدني في الفلبين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أنه لا يزال هناك 28 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين وسط البلاد وجنوبها.

كما تسببت الفيضانات في إلحاق أضرار بنحو 4 آلاف و522 منزلا، ما أجبر آلاف الأشخاص للجوء إلى مراكز الإيواء، وتدمير 7 آلاف و700 هكتار من المحاصيل، بالإضافة