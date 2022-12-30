إنشاء معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأبو النمرس فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جهود مركز ومدينة أبو النمرس وبالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية في إقامة معارض ومنفذ لبيع السلع الغذائية والتموينية بقرى المركز بأسعار مناسبة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشملت الجهود، إقامة عدد من المنافذ والشوادر، بالتعاون مع العديد من الجهات، وذلك بالوحدات المحلية بمركز ومدينة أبو النمرس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد محافظ الجيزة ، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وشدد بضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدوري لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.

وكانت إدارة تموين الهرم قد اتفقت مع بعض التجار لتوفير الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة على سيارات تابعة لحى الهرم، تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم، فى إطار جهود المديرية لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية.