إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام كافتيريا السوهاجي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل مصابان إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، و3 آخرين رفضوا النقل إلي المستشفي وتم أخذ إقرار عليهم.

وأستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي مصابان في الحادث وهما؛ يسري عطيه احمد 34 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، محمد عبد القادر علي 25 عامًا، مصابًا ياشتباه كسر بالساق الأيمن، يقيمان بمحافظة سوهاج.