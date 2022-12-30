إصابة 5 أشخاص فى تصادم بين سيارة وتروسيكل على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى أسيوط سوهاج أمام مدخل قرية شندويل البلد، دائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وبين تروسيكل على الطريق نتج عن حادث التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة إلى الأجهزة الأمنية بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بين سيار وتروسيكل ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها إدارة المباحث الجنائية، بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج أمام قرية شندويل البلد بين سيارة ربع نقل تابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج وبين تروسيكل نتج عن الحادث إصابة ب . ج . ب 35 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة إ . أ . ح 28 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة م . ع . ح 17 سنة بإشتباه كسر بالساق، وإصابة ا. ع . ا 30 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وإصابة ط. أ . ح ٣٥ سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.