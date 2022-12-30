اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو بالبحيرة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:29 م
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو بالبحيرة تصادم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز إدكو بالبحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين استقبال مستشفي ادكو المركزى 4 أشخاص اثر وقوع حادث سير وهم  " رودينا.ز.ز "15 سنه - كفر الشيخ نزيف بالرئه و زيدان م.ز 40 سنه - كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و" براء.ز.م" 6 سنوات - كفر الشيخ نزيف بالمخ واصابة شخص مجهول الهويه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 
وتم احتجاز المصابين  وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
 

 


حوادث تصادم

مركز ادكو

انقلاب ميكروباص

محافظة البحيرة حوادث سير

مستشفى دمنهور

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة