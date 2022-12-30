إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز إدكو بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفي ادكو المركزى 4 أشخاص اثر وقوع حادث سير وهم " رودينا.ز.ز "15 سنه - كفر الشيخ نزيف بالرئه و زيدان م.ز 40 سنه - كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و" براء.ز.م" 6 سنوات - كفر الشيخ نزيف بالمخ واصابة شخص مجهول الهويه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم احتجاز المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.