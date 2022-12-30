إصابة 10 أشخاص فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بكفر الشيخ وبرافد الطريق الدولى الساحلي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً يفيد بوقوع حادثين الأول تصادم توك توك بسيارة ملاكي أمام مستشفى الزهراء، أدى لإصابة 5 أشخاص، وهرعت سيارات الاسعاف، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كل من " هالة.أ" ،37سنة،روينة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعبير.ا.ا" 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" محمد.ا.ا" 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ياسين.ج.ا" 28 سنة ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" ماهر.ا.ح" ، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

كما انقلبت سيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي الرافد عند كوبري كلش، أدى لإصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، وأصيب "صابر.س.م"، 40 سنه، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، و" روزانا. ص.س" 8 سنوات، باشتباه مابعد الارتجاج، و" عزة.ح.م" 35سنة، بكدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج، ومليكه.ص.س" 5سنوات، بكدمات وسحاجات، و"مازن.م.ع" 18 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج.