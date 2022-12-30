إصابة فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس

وكالات الأنباء

أصيب، صباح اليوم الجمعة، شاب بشظية بالرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان الذين يحاولون التصدي لهم.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا أصيب بشظية بالرقبة نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفى وقت سابق، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، فى بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونقلت طواقم الهلال جثمان الشهيد باتجاه مستشفى رفيديا في نابلس.

وسيتم اليوم القيام بمراسم تشييع عسكرية للشهيد ومرافقته الى شارع القدس ومن ثم الى بلدته أوصرين.

وكان الشهيد مفلح قد ارتقى في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة في شارع حوارة الرئيس.