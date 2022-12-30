وأعرب رئيس الوزراء الأوكرانى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، عن شكره لقيادة بولندا وشعبها على المساعدة السريعة فى أوقات الأزمات.



وتابع قائلا إن "هذه بالفعل الدفعة الثالثة من محطات ستارلينك الطرفية التي تتلقاها أوكرانيا من بولندا"، مضيفًا أن فريق الحكومة ووزارة التحول الرقمي يواصلون العمل من أجل ضمان بقاء البلد على اتصال والعمل حتى في أصعب الأوقات.



وتوفر ستارلينك خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية وهي موجهة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.



وكان إيلون ماسك قد بدأ بتقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا بعد فترة وجيزة من تدخل القوات الروسية العسكري في البلاد وإغلاق خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول.