أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي في محطة زابوروجيا الكهرذرية، نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف الذى تعرض له محيط المحطة قبل ساعات، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الوكالة في بيانها: "تم قطع خط طاقة احتياطي 330 كيلوفولط يصل إلى محطة زابوروجيا بسبب الأضرار الناجمة عن القصف" وأن العمل على إعادة الخط الاحتياطي قد بدأ.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، في وقت سابق، إن عواقب تصرفات كييف بقصف محطة زابوروجيا قد تكون كارثية.
يذكرأن، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أن الوضع حول محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا لا يزال هشا ويحتمل أن يكون خطيرا.
وقال جروسي - في بيان له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لا يزال غير مستقر وهشا، ويحتمل أن يكون خطيرا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حادث نووى هناك".
وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضا على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا".
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