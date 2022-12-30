وقال جروسي - في بيان له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لا يزال غير مستقر وهشا، ويحتمل أن يكون خطيرا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حادث نووى هناك".

وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضا على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا".