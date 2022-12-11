اليوم السابع
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أوكرانيا: مقتل أكثر من مائتى جندى فى هجوم على قاعدة روسية بزابوروجيا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:11 ص
أوكرانيا: مقتل أكثر من مائتى جندى فى هجوم على قاعدة روسية بزابوروجيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن عمدة مدينة ميليتوبول التابعة لإقليم زابوروجيا بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف اليوم الأحد، مقتل أكثر من مائتي جندي روسي في هجوم صاروخي شنه الجيش الأوكراني على قاعدة روسية.

وقال سكان محليون حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، إن المصابين من الجيش الروسي نقلوا إلى شبه جزيرة القرم؛ نظرا لازدحام المستشفيات في ميليتوبول.. وأشاروا إلى أن مدينتهم تعرضت أمس لأكثر من 10 انفجارات مدوية.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرها الجيش الأوكراني، فقد تم استهداف فندق كان يقيم فيه الروس.

في سياق متصل، أعلن مسئولون أوكرانيون صباح اليوم أن القوات الروسية قصفت في الساعات الماضية موكبا لجنازة في بلدة زنوب نوفجورودسك بمنطقة سومي بشمال البلاد من خلال إطلاق مدافع الهاون.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي، دميترو تشيفيتسكي - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني - إن بلدة زنوب نوفجورودسك تعرضت لأكثر من 10 انفجارات. وقصف الروس ساحة وطريقا بالقرب من موكب الجنازة حتى اختبأ الناس في الملاجئ. أما في قرية سيريدينا بودا الحدودية، سجلت خمس طلقات من نيران المدفعية الأنبوبية.

وأضاف تشيفيتسكي أن الروس قصفوا، بالإضافة إلى ذلك، قرية فيليكا بيساريفكا بمنطقة سومي بصواريخ من طراز إس-300، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى سكني مكون من طابقين و20 منزلا خاص ومبان إدارية.

 


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