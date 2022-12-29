أسعار الذهب اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس عقب ارتفاع بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ليسجل سعر الذهب 1590 جنيها لعيار 21 وذلك مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس في البورصات العالمية إلي 1808 دولار مقابل 1800 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1364 جنيها.

عيار 21 سجل 1590 جنيها.

وعيار 24 سجل 1817 جنيها.

الجنيه الذهب 12720 جنيها.

اتجاهات حركة الذهب 2023

توقعت gold Bullion، أن تتجه أسعار الذهب على الأجل الطويل نحو الارتفاع في البورصة العالمية ليتخطى مستويات 2000 دولار للأونصة، ليعيد الذهب تقييم نفسه على الأجل الطويل بشكل أفضل من الأجل القصير وفقًا لمعدلات التضخم العالمية وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفائدة.

وبحسب تقرير لتحليل اتجاهات السوق، فإن الذهب في الإتجاه الصاعد الفترة القادمة ليصل إلى 1850 خلال الشهر الأول من 2023 مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وأشار التقرير إلي أن الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر حيث أن بيانات التضخم رفعت الآمال بشأن إتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي حول إبطاء رفع الفائدة، وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع للذهب مشروط بشكل كبير بتحركات أسواق الأسهم وتحرك السيولة، كما أن أداء الذهب خلال عام 2032 سيكون أفضل بكثير عن أداء في عام 2022.