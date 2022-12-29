وكيل تعليم الأقصر يوجه بتفعيل بروتوكول التقييم الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

وجه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بضرورة تفعيل بروتوكول التقييم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال، حيث عقد لقاء مع جرجس جاد الله مدير إدارة الجودة، وسماح فتحي موجه عام رياض الأطفال، لوضع الخطوط العريضة لتفعيل بروتوكول بين الجهتين (الجودة- رياض الأطفال) بشأن التقييم الإلكتروني لمؤسسات المرحلة وبحث طرق تفعيله ميدانياً بكل دقة وفي أقل وقت ممكن.

وفى نفس السياق افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات معرض أفضل تقويم للعام 2023، والذي ينظمه توجيه الاقتصاد المنزلي برئاسة أماني إدوارد بمدرسة أبو بكر التجريبية للغات، حيث أبدى سروره بروعة المنتجات المعروضة، حيث إن هذا المعرض جاء بالتزامن مع الأمر الذي يشغل الجميع وهو قضية التغيرات المناخية، فالاقتصاد المنزلي أحد أهم ركائزه هو إعادة تدوير المخلفات، وهو ما يحتاجه الجميع للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

كما حث الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسرة الاقتصاد المنزلي على المُضيِّ قُدُمَاً في هذا الدرب، والاستمرار في تدريب الطلبة والطالبات على هذه الأعمال التي ستنفع الطلاب في حياتهم العملية بعد الدراسة، حيث حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وكان قد أعلن خالد محمد شمس الدين، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالأقصر، عن حصول فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالأقصر على المركز الثاني على مستوى الجمهورية عن دورة يوليو 2022، وتم تكريم فرع الأقصر في احتفالية بديوان عام الهيئة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بالمحافظة للاستمرار في تحقيق أفضل النتائج في محو الأمية بنطاق المحافظة.

وأضاف خالد شمس الدين، فى بيان صحفى، أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



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