موعد وخطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات منتصف يناير المقبل بحيث يتم الاستعداد مبكرا للامتحانات، ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي، نرصد فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة والمستندات المطلوبة.

ـ يسدد الطالب مبلغ 210 جنيه رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية.

ـ 410 جنيهات لمن يرغب فى التقدم للامتحانات للمرتين الثالثة والرابعة.

ـ يتم السداد إلكترونيا.

ـ يتم البدء تسجيل استمارة الثانوية العامة منتصف يناير المقبل.

- التسجيل من خلال دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ـ تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

- مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

- تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

ـ مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

- الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

- إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

- طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

ـ بدون تسجيل الاستمارة لن يتمكن الطالب من دخول الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.