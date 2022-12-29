اليوم السابع
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وزير الصحة: تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية خلال حياة كريمة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:26 م
وزير الصحة: تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية خلال حياة كريمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوي المحافظات ، وتم تطوير عدد كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية أن خدمات الرعاية الأولية تتم من أول يوم فى الولادة وحتي 65 عاما، متابعا أن أهم شئ فى تنظيم الأسرة هو إنها تتم داخل منشآت الرعاية الأولية.
 
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (1)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (1)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (2)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (2)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (3)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (3)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (4)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (4)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (5)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (5)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (6)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (6)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (7)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (7)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (8)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (8)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (9)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (9)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (10)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (10)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (11)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (11)

مؤتمر صحفى لوزير الصحة (12)
مؤتمر صحفى لوزير الصحة (12)

 


الرعاية الصحية

وزير الصحة

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