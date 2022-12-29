وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نحصد بشائر الأمل

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023 .. جاء بها:

"بمناسبة العــــام الميلادى الجديد 2023 يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمنيات راجين من المولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة وأمن على مصرنا الغالية. سيادة الرئيس .. ونحن على أعتاب هذا العام الجديد .. تتواصل مسيرة العمل الوطنى .. فى جنى ثمار العمل وحصد بشائر الأمل فى غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين .. وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين ،حفظكم الله لمصر.. وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.وكل عام وسيادتكم بخير".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد لمسيرة سيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم الموقر.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد .. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى .. بدوام التوفيق والسداد ونحن نستقبل عاماً جديداً نجد العالم بأسره .. يُتابع ما حققه إنطلاق خطط التنمية فى مصر من إنجازات رسخت ركائز قوية لنهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه حفظ الله مصر الكنانة .. ورعى رجالها وأبطالها .. ومكن مسيرتها الوطنية لتحقيق المزيد من النماء والإستقرار .. للشعب المصرى العظيم .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" .. جاء بها:- يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد .. يحدونا مشاعر الأمل واليقين فى بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المـجد التليد .. بعون المولى القدير ووعده لمصرنا بالأمن فى كتابه الكريم .. وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية فى سبيل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لشعب مصر العظيم.. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة.. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء .

وارسل وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق/أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها :- يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد إننا إذ نستقبل العام الميلادى وقد إستعادت مصر بقيادتها السياسية الحكيمة مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى وإستقرت أوضاعها .. لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية فى تحمل العهد والوعد الصادق لمواصلة الجهود والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية وحماية الإنجازات العظيمة التى تحققت ولتبقى مصر على مر الزمان منارة تهدى البشرية لقيم العدالة والمساواة والنماء.