ننشر رابط نتيجة وظائف الأوقاف على بوابة الوظائف الحكومية

كتبت ريهام الباشا

ننشر نتيجة الأئمة بوزارة الأوقاف ، وذلك بالرقم التسجيلي الخاص من خلال رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأوضح مصدر مسئول بالجهاز أنه تم رصد محاولات دخول كثيفة للاستعلام عن نتائج المسابقات، وهو أمر طبيعي نتيجة دخول المستعلمين في توقيت واحد.. وطالبهم بالتريث والمحاولة لاحقا.

وأعرب عن أمنيات الجهاز للجميع بالتوفيق ولمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المسابقات القادمة.