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الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:08 م
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ننشر رابط نتيجة وظائف الأوقاف على بوابة الوظائف الحكومية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:44 م
ننشر رابط نتيجة وظائف الأوقاف على بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف
كتبت ريهام الباشا

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ننشر نتيجة الأئمة بوزارة الأوقاف، وذلك بالرقم التسجيلي الخاص من خلال رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.
 
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز أنه تم رصد محاولات دخول كثيفة للاستعلام عن نتائج المسابقات، وهو أمر طبيعي نتيجة دخول المستعلمين في توقيت واحد.. وطالبهم بالتريث والمحاولة لاحقا.
 
وأعرب عن أمنيات الجهاز للجميع بالتوفيق ولمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المسابقات القادمة.
 
وطالب الباحثون عن عمل في الجهاز الإداري للدولة بمتابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث إنه المختص بنشر كافة إعلانات الوظائف في الجهات الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مسابقات شغل وظائف معلم مساعد

نتيجة مسابقة المعلمين

نتيجة مسابقة الاوقاف

مسابقة المعلمين

اليوم السابع بلس



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