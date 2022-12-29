ميناء سفاجا يستقبل فرق المتحدون للدراجات النارية بالسعودية والوطن العربى

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استقبال ميناء سفاجا البحرى لمجموعة من فرق المتحدون للدراجات النارية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربى للترويج لمعرض Expo sports 2023، فى إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة المعرض الرياضى العالمى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ( Expo sports 2023 ) خلال يناير 2023 بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل المتحدون لميناء سفاجا البحرى للترويج للمعرض بالتنسيق مع فريق الميجا المصرى " متطوعى وزارة الشباب والرياضة للدرجات النارية"، ووفقًا لتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتفعيل دور قطاعات وزارة النقل فى المشاركة المجتمعية والنشاطات العامة تم تقديم كافة التسهيلات للفرق بالتنسيق بين إدارة الميناء ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على سرعة وسهولة انهاء الإجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لإظهار الميناء بالمظهر المشرف.

ومن جانب أخر أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 847 شاحنة و76 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 432 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 415 شاحنة و24 سيارة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى الحرية1، الحرية 2، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة بريدج بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا،آيلة وبريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بمؤانيها.