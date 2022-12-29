اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:45 م
أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية يشهد تداول 143 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:45 م
ميناء الإسكندرية يشهد تداول 143 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية ميناء الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية وشهدت نشاطا ملحوظا، وتم دخول وخروج 48 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 30 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
 
كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 143 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات، فقد تم تداول حوالي 2850 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
ووجه اللواء بحري نهاد شاهين على، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

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