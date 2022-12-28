فى رحلتها الأولى.. السفينة AMERA تغادر ميناء بورسعيد السياحى.. فيديو وصور

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، استقبال ميناء بورسعيد السياحى، أمس السفينة السياحية AMERA، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 409 سائحا و398 طاقم بحارة، ضمن برنامجها السياحى فى عدد من موانئ دول العالم.

استقبال 292 سائحا

وذكر البيان، أن السفينه استقبلت 292 سائحا صعدوا على متنها فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمحافظة الإسكندرية، وغادرت السفينة الميناء أمس ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء الغردقة، لاستكمال باقى رحلتها السياحية فى حوض البحر الأبيض المتوسط.

تنسيق الجهات لتسهيل الإجراءات

وفى هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلًا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلًا عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

تاريخ السفينة السياحية

وتُعتبر سفينة ركاب سياحية تديرها شركة Phoenix Reisen بنيت عام 1988 أى منذ 34 عاما وتم تجديدها فى عام 2019 تحتوى على 9 طوابق بالإضافة إلى، سطح الكورنيش والمراقبه أعلى الجسر على متن السفينة AMERA وتوجد مكتبة وستوديو للطهى ومطاعم حديثة وغرفة ملكية وصالات مختلفة لمشاهدة البحر، بانوراما لاونج وتضم مرفق ساونا ومنطقة رياضية صغيرة وصالونا للتجميل وتصفيف الشعر. وفى المنطقة الخارجية يوجد أيضا حمام سباحة.