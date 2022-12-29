من بور سعيد لأبوقير.. تفاصل مشروع الخط الرابع للقطار السريع

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر عددا كبيرا من مشروعات النقل السككى، ومنها مشروع انشاء الخط الرابع لـ القطار السريع ( غرب بورسعيد - ابو قير الجديدة )، ويمتد المشروع على طول الساحل الشمالى الشرقى من غرب مدينة بورسعيد ربطا مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والاسماعيلية، ثم يمتد بمحاذاة الطريق الساحلى الدولى حتى مدينة الاثاث ثم مدينة دمياط وميناءها، ف مدينة دمياط الجديد والميناء الجاف ثم جمصة ويمر بمدينة المنصورة الجديدة درة تاج الدلتا، فدلتا مارينا والبرلس ومحطتها العملاقة للكهرباء ويصل الى رشيد الجديدة بعد ما يمر بمطوبس فعبورا للمعدية واخيرا الى مدينة ابوقير وميناءها الجديد الذى سيتبادل الخدمة فيه مع مترو ابوقير ( مترو الاسكندرية بمرحلته الاولى ) التى يصل حتى محطة مصر.

والمشروع بطول 250 كم ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانىء على البحر المتوسط كما انه يخدم اربعه مدن عمرانية جديدة.

والتحالف الفائز بتنفيذ المشروع ( الديدى جروب - جاما ) مع الشريك الاجنبى سيمينز موبيلتى سيقوم سيكون مسئولا عن اعمال تركيب الانظمة وتوريد الوحدات المتحركة بدون اى تكاليف او اعباء دين او حتى ضمانات مالية على الدولة ممثله فى وزارة النقل.

وستقوم الوزارة بأعمال تنفيذ أعمال نزع الملكية والجسور والمحطات والسكة كلها، حيث أنه قريبا سيتم تصنيع قضبان القطار السريع فى مصر عن طريق شركات وطنية وخاصه، وسيتم ادارة وتشغيل وصيانه الخط عن طريق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.