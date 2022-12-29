منى جبريل طالبة الثانوية العامة موهبة شابة فى مجال الأدب بدمياط.. التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

بالرغم من دراستها فى الثانوية العامة ألا أن حب الهواية يفرض نفسة غالبا وخاصة فى مجال الأدب، "اليوم السابع" التقى موهبة شابة تسعى جاهدة لأن يكون لها مكان فى مجال الأدب وخاصة الشعر والإلقاء.

منى مصطفى جبريل ابنة محافظة دمياط البالغة من العمر 18 عاما وهى طالبة فى الصف الثالث الثانوى العام وبرغم من أعباء الدراسة إلا أن دراستها لم تمنعها من ممارسة هوايتها والاهتمام بمتابعتها فهى إحدى الموهوبات فى مجال الأدب مختلف فروعه وهى تخطو خطواتها الأولى على طريق المواهب الأدبية الشابة.

وقالت منى مصطفى جبريل: "بدأت حب القراءة والكتابة منذ الصف الرابع الابتدائى وكانت بداية كتابة خواطر وكنت اكتب كل ما يطرأ على فكرى ولم أكن أعرف فى البداية أن هذه هى بداية حبى وارتباطى والعمل الأدبي".

وأضافت منى جبريل: "بدأت تطوير موهبتى شيئا فشيئا بالاهتمام بالقراءة فى مختلف المجالات وقرأت بعض الروايات وبعض القصص وكنت اهتم بتطوير موهبته من خلال الاطلاع ومتابعة كل ما ينشر فى المجالات الأدبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك والمواقع الأدبية خاصة".

وتابعت منى: "شاركت فى مسابقة على النت بقصيدة بعنوان "أنا المشتاق" وحصلت على مركز أول وأخرى بعنوان "حلمك يستاهل".

وأشارت منى جبريل، إلى أن الأدب لا يتوقف عند جانب معين ولكن يتطور شيئا فشيئا وخاصة فى كتابة الشعر والقصة وأنا أحب كتابة الشعر، ولكن هذا يدعونى إلى دواسة مجالات النحو والعروض حتى اتمكن من كتابة الشعر بلغة صحيحة".

وأضافت: "أحب اقرأ ديستوفيسكى وأحمد خالد توفيق واتمنى أن أكمل دراستى بعد الثانوية العامة فى مجال الأدب وأحب دراسة الفلسفة وعلم النفس وأشعر أنها تقربنا أكثر من الكتابة بإتقان".