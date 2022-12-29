مطار مرسى علم يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية

وشهدت صالات الوصول والسفر بمطاري الغردقة ومرسى علم تعليق زينة العام الجديد المضيئة لاستقبال الوفود السياحية التي وصلت للاحتفال بالعام الجديد علي شواطئ مدينة الغردقة، حيث تقدم السلطات المختصة للزائرين الوفود وقبعات بابا نويل عند وصولهم الي المطار تزامنا مع احتفالات راس السنه .

وتشهد الشوارع خاصة القريبة من المنتجعات والفنادق السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية بشكل عام، انتشارا كبيرا لاستعدادات الاحتفال بالعام الجديد، ومنها إضاءات العام الجديد، وكذلك لوحات مضيئة لشجرة الميلاد وبابا نويل على أغلب واجهات الفنادق المختلفة بالغردقة، وذلك لإسعاد السياح حول العالم والذين يفضلون الاحتفال برأس السنة فى البحر الأحمر.