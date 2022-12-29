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مصر تختتم 2022 بـ104.4 مليون نسمة بزيادة 1.6 مليون فى عام واحد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص
مصر تختتم 2022 بـ104.4 مليون نسمة بزيادة 1.6 مليون فى عام واحد الزيادة السكانية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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مع قرب انتهاء عام 2022، مرت الزيادة السكانية في مصر بعدة مراحل على مدار العام، حتى سجل إجمالي سكان مصر بالداخل نحو 104.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1.6 مليون نسمة؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2022.

 

وسجلت قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال عام 2022 ، كلا من:

1.     القاهرة 10.2 مليون نسمة.

2.     الجيزة 9.5 مليون نسمة.

3.     الشرقية 7.9 مليون نسمة.

4.     الدقهلية 7 مليون نسمة.

5.     البحيرة 6.8 مليون نسمة.

6.     المنيا 6.3 مليون نسمة.

7.     القليوبية 6.1 مليون نسمة.

8.     سوهاج 5.7 مليون نسمة.

9.     الإسكندرية 5.5 مليون نسمة.

10.   الغربية 5.4 مليون نسمة.

 

وسجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 26 نوفمبر الماضي، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 104 مليون نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.


جهاز الإحصاء

عدد السكان

سكان مصر



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