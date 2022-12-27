وقال الوزير للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس يون سوك يول - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الثلاثاء، إن ميونج لي كان ضمن قائمة تشمل أكثر من 1300 شخص تلقوا عفوا خاصا "من منظور الوحدة الوطنية الواسعة من خلال المصالحة والتسامح والمراعاة".

ويقضي ميونج لي "81 عاما" والذي تم منحه في يونيو الماضي إفراجا مؤقتا من السجن بسبب تقدمه في السن وتدهور صحته - 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس.

ووجهت للرئيس السابق 16 تهمة جنائية عام 2018 وصدر الحكم بسجنه في 2020، وأدين بجني أموال غير مشروعة تقدر بعشرات ملايين الدولارات وقبول رشاوى من شركة "سامسونج إلكترونيكس" مقابل إصدار عفو رئاسي عن رئيسها الراحل، لي كون-هي، الذي سجن بتهمة التهرب الضريبي.

