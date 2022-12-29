مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين ملاكى مما أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقله المصابين للمستشفى للعلاج والدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى بدار السلام لتلقى العلاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس فرع البحث وفرع بحث الشرق ووحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة ومتوفى على الطريق الزراعي الشرقي - دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو محمود ا ع 48 سنة مهندس ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة " ملاكي" قيادة المدعو محمد ا م ع 57 سنة سائق ويقيم دائرة قنا.



نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وإصابة كل من قائد السيارة الثانية " بكسر باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم " ، وإصابة نجله عبد الله م ا م 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " بكسر بالكتف الأيسر " ، وإصابة عبد الله ب م ا 28 سنة عامل ويقيم دائرة قنا " بجرح رضي بالشفة السفلي وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة الثانية.



تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث ، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.



