مصرع شابين فى حادث تصادم مروع بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد حلمى عبد السلام " 23 عاما جثة هامدة و" مصطفى محمد مصطفى" 20 عاما جثة هامدة مقيمان قرية تل روزن دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثتنان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- انشاص الرمل أمام عرب المدور" بين سيارة ودراجة بخارية قيادة الشابين، مما أسفر عن مصرعهما إثر حدوث إصابتهما المتعددة جراء الحادث، وجرى نقل الجثتين بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسيلم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،فيما اتشحت قرية تل روزن بالحزن الشديد على الشابين، لما يتمتعا به من الأدب الجمع والمحبة من الجميع.

وفى سياق متصل أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" محمد م م س " 31 عاما مقيم قرية الخيس أبو حماد،مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.