مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارات بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وكدمات وجروح متفرقة إثر إصطدام قطار ركاب بخط "رشيد - الإسكندرية"، بسيارة نصف نقل بالقرب من مركز إدكو بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد ا.ز"، وإصابة "أحمد ح.ع" مقيمين بمركز إدكو، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وفى وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق - القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.