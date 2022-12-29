مصرع سيدتين وإصابة شاب فى تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل فى عمود إنارة بين كوبرى الفارسية والنجوع بحرى، ما أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة شاب بكسور فى العمود الفقرى، وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل فى عمود إنارة بين كوبرى الفارسية والنجوع بحرى، مما أسفر عن مصرع 2 وهم كل من "فاطمة كمال أحمد"، و"عبير عبد الله سعيد"، وإصابة "إسلام محمد أحمد" بكسور فى العمود الفقرى، مقيمين بقرية أصفون المطاعنة، وتم على الفور نقل الجثتين والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق، استقبلت مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، جثمان سيدة تدعى "نادية نصر محمد نصر" تبلغ من العمر 53 سنة مقيمة بنجع الشيخ فضيل، وذلك نتيجة تأثرها بإصابات إثر سقوطها من الطابق الثالث على سلالم المنزل، وتم وضعها بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري تصريح الدفن من النيابة العامة.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى فروشات البائعين بشارع السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق محدود فى عدد من الفروشات لأربعة بائعين فى شارع السوق السياحى نتيجة إنفجار فى كشك كهرباء بوسط السوق، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق في لحظات محدودة دون مصابين أو خسائر، وتبين أن الحريق نتج عنه خسائر فى بضاعة أصحاب الفروشات بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.