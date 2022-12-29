مصرع مواطن فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، فى حادث تصادم، وقع بين سيارتين نقل وأخرى ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراور الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين نقل، وأخري ربع نقل، باتجاه القاهرة أمام مدخل أبو صير، في نطاق محافظة الفيوم، وأسفر الحادث، عن مصرع مواطن، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت تمكنت الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق، شب بكارة مواشي، بعزبة المرج، بقرية فيديمين، دون وقوع إصابات، وتحررمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان حريق شب في كارة مواشي، بعزبة المرج، التابعة لقرية السليين، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان أصيب 8 مواطنين، في حادث إنقلاب سيارة، بطريق القاهرة /أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان شهد طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بحوالي 3 كيلو باتجاه القاهرة، وقوع حادث إنقلاب سيارة، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين في الحادث.



تم نقل المصابين، الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

